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苗栗男騎車涉違規轉彎 見警加速逃釀碰撞將函送

2025/3/3 12:44（3/3 13:21 更新）
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苗栗縣鄭姓男子2日騎機車在路口轉彎未打方向燈，赫見巡邏員警就在眼前，心虛加速逃逸，行經多處巷口均未停讓減速，結果與其他機車碰撞，鄭男重傷目前仍在加護病房觀察中。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月3日
苗栗縣鄭姓男子2日騎機車在路口轉彎未打方向燈，赫見巡邏員警就在眼前，心虛加速逃逸，行經多處巷口均未停讓減速，結果與其他機車碰撞，鄭男重傷目前仍在加護病房觀察中。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月3日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣一名鄭姓男子騎機車涉未打方向燈逕轉彎後看見員警在眼前，他加速逃逸，員警尾隨，他進而與其他機車碰撞受重傷在加護病房觀察，他涉危險駕駛將依公共危險罪嫌函送。

苗栗縣警察局苗栗分局今天指出，所轄文山派出所員警2日執行巡邏勤務時，在苗栗市復興路與維祥街口發現鄭男（50歲）騎乘普重機車左轉彎未打方向燈，欲上前攔查時，對方突然加速駛離，員警擔心恐危害其他用路人安全，不敢貿然攔車，僅尾隨在後。

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警方表示，鄭男看到員警疑似心虛加速逃逸，沿途行徑各巷口均未停讓及減速，最後在玉維路與光華街口與陳姓女子（25歲）騎乘普重機車發生碰撞，因撞擊力道猛烈，鄭男連人帶車以倒栽蔥方式翻覆摔到在地，傷勢嚴重送往加護病房觀察，陳女有撕裂傷。員警對雙方駕駛實施酒精檢測，均無酒精反應，

經初步調查，警方指出，鄭男有毒品前科，逃逸原因及相關肇事責任有待進一步釐清。針對鄭男涉危險駕駛行為，將依公共危險罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1140303

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