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王大陸涉教唆毆傷Uber司機 3嫌移送檢方複訊

2025/3/5 21:44（3/5 22:33 更新）
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藝人王大陸（中）涉嫌教唆毆打Uber司機。（中央社檔案照片）
藝人王大陸（中）涉嫌教唆毆打Uber司機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）藝人王大陸涉嫌教唆毆打Uber司機案，新北警方表示，今天拘提的彭姓、林姓、李姓等3名涉嫌人，分別跟蹤司機後，動手毆打與拍影片。晚間依傷害罪嫌，移送新北地檢署複訊。

藝人王大陸涉嫌教唆傷害Uber司機遭新北檢聲請羈押，新北地方法院今天裁定，王大陸以新台幣500萬元交保，另一游姓被告，因有串證之虞，被羈押禁止接見。

檢警擴大偵辦，新北市永和警方下午帶回3名嫌疑人，釐清尾隨跟蹤司機與動手毆打的過程。

警方分別持拘票，前往桃園市拘提彭姓與林姓男子，也前往台中市拘提李姓男子。其中，李男是台中成功嶺現役軍人。

全案緣起於，王大陸因妨害兵役案件，上個月遭到拘提。檢警從查扣的手機中，發現王大陸去年4月28日收到游男傳送毆打Uber司機的影片，且告知事情已經處理好了。

檢警循線找到司機，證實遭圍毆，並於昨天拘提王、游2人，訊後聲請羈押。警方今天再度拘提涉嫌跟蹤司機、動手打人的3嫌。

據了解，3嫌去年4月分乘車輛尾隨Uber司機至新北市中和區，攔下車後，由林男下車動手毆打司機，彭男則持手機錄影，李男旁觀並未動手。

檢警追查，王大陸去年與司機因溝通不良，發生言語衝突後，向游男告知口角糾紛過程；游男疑透過另一中間人，教唆今天遭拘提的3人「教訓」司機。

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由於涉嫌教唆者還未到案，司機的行蹤與個資是從哪一個管道洩漏，仍待檢警比對游男供詞釐清，並將分析數位軌跡，向上溯源追查傳給王大陸的「教訓影片」，傳輸管道與來源。

至於有媒體報導，傳出王大陸與黑幫關係密切，甚至遭控放高利貸。據了解，警方目前僅針對教唆傷害案偵辦，並沒有高利貸的相關訊息。今晚3嫌僅依照傷害罪移送，並沒有涉及觸犯組織犯罪防制條例。（編輯：李錫璋）1140305

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