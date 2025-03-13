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新北地檢宿舍8具水表遭竊 警出動鷹眼追緝竊嫌

2025/3/13 11:15（3/13 11:48 更新）
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新北地檢署檢察官宿舍12日晚間停水，檢查後發現8具自來水表遭竊。警方13日表示，持續調閱監視器努力鎖定犯嫌。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月13日
新北地檢署檢察官宿舍12日晚間停水，檢查後發現8具自來水表遭竊。警方13日表示，持續調閱監視器努力鎖定犯嫌。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月13日
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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北13日電）新北地檢署檢察官宿舍昨晚停水，檢查後發現8具自來水表遭竊。警方今天表示，持續調閱監視器努力鎖定犯嫌。網友說，小偷好大膽竟直接挑戰大魔王，面對檢察官訴訟。

對於宿舍水表遭竊，新北地檢署表示，檢察官昨天下班後無水可用，已紛紛找地方解決用水問題。目前，已請自來水公司協助，並儘速申請水表。至於嫌犯身分及偷竊水表動機，已報警查辦釐清。

新北土城警分局今天表示，12日晚間6時30分許，接獲新北地檢署職員林姓男子報案，稱因宿舍內停水，便至頂樓查看，發現頂樓的8顆水表遭竊。

警方說，全案依規定受理，並出動「鷹眼小組」擴大調閱監視器，調閱資料，以儘速掌握犯嫌身分查緝。

曾經住過宿舍的檢察官將訊息貼在社群網站，引起迴響。有網友回應認為太誇張，第一次聽到有人偷自來水水表，懷疑是否因水表是黃銅製作的，要去煉銅。

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新北檢宿舍外觀與一般民宅無異，也顯老舊，被斷水的檢察官打趣貼文說，可能是小偷以為是廢墟才會偷水表吧。網友回應稱「哪個小偷那麼瘋，直接偷敵方主堡。被告要跟一群檢察官打官司，感覺是地獄級」。

由於有8戶自來水表遭竊，至於多少人受影響，檢方說，涉及個人隱私，不便透露。（編輯：方沛清）1140313

#土城
#宿舍
#新北地檢署
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