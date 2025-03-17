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彰化大埔路車道縮減設停車區 翁噴漆標機車道遭罰

2025/3/17 11:24（3/17 11:46 更新）
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71歲陳姓男子16日在彰化市大埔路上多處停車區以白漆噴上「機車道」字樣，警方依法通知陳男到案，陳男表示不滿大埔路人行道的臨停區影響到他騎機車，因此在沿線噴漆洩憤。中央社記者鄭維真攝 114年3月17日
71歲陳姓男子16日在彰化市大埔路上多處停車區以白漆噴上「機車道」字樣，警方依法通知陳男到案，陳男表示不滿大埔路人行道的臨停區影響到他騎機車，因此在沿線噴漆洩憤。中央社記者鄭維真攝 114年3月17日
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（中央社記者鄭維真彰化17日電）彰化市大埔路今年試辦標線型人行道，將原有車道縮減並設停車區，陳姓男子昨天稱要讓機車族方便通行，在多處停車區噴漆「機車道」，遭警方依違反道路交通管理處罰條例等開罰。

71歲陳姓男子昨天上午騎機車沿大埔路噴漆，被民眾發現報警。彰化縣警察局彰化分局轄區員警到場查看，大埔路的仁愛東街至埔內街路段，有多處停車區皆被噴上「機車道」字樣。

員警查詢車牌並找到陳男住處，陳男當場承認有噴漆，他表示是為方便機車族通行，不要讓大家在那裡停車，所以花新台幣60元買白漆噴字，辯稱是公共利益行為。

警方表示，已通知主管機關後續處理，全案依違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例開罰

彰化縣政府為優化大埔路行人通行空間，今年1月劃設綠色鋪面、總長約1050公尺標線型人行道，並將原有車道縮減為雙向各3.2公尺寬的混合車道，同時設置1.5公尺寬停車區，為行人提供專屬步行空間。

不過，民眾對此人本道路計畫評價不一，有人支持縣府作法，有人則認為車道縮小，汽機車爭道險象環生，且機車停在機車區不慎壓到人行道就會被開單。

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彰化縣警察局彰化分局指出，2月14日起針對汽機車占用人行道違規停車執行取締，至昨天已開出38張罰單。

縣府工務處今天表示，將盡快請廠商協助恢復道路原狀，並保留法律追訴權。（編輯：郭諭儒）1140317

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71歲陳姓男子16日在彰化市大埔路上多處停車區以白漆噴上「機車道」字樣，警方依法通知陳男到案，陳男表示不滿影響到他騎機車，因此在沿線噴漆洩憤。中央社記者鄭維真攝 114年3月17日
71歲陳姓男子16日在彰化市大埔路上多處停車區以白漆噴上「機車道」字樣，警方依法通知陳男到案，陳男表示不滿影響到他騎機車，因此在沿線噴漆洩憤。中央社記者鄭維真攝 114年3月17日
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