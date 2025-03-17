破獲銀聯卡洗錢集團 調查局：兩岸共打重大突破

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（中央社記者劉世怡台北17日電）新北檢偵辦台灣民眾涉及兩岸銀聯卡洗錢案，2月間起訴。調查局今天表示，本案詐團假冒公安詐騙中國民眾，調查局經由兩岸共打機制協調大陸公安部門取證，是近年兩岸共打重大突破。

調查局今天發布新聞稿表示，本案是經由公私協力彙整情資主動發掘，獲悉大量銀聯卡帳戶於大陸地區涉及電信詐欺案件，進而透過兩岸共同打擊犯罪機制，協調大陸公安部門取證，突破兩岸共打瓶頸。

調查局表示，銀聯卡近年來成為兩岸人民使用的支付工具之一，可跨境提款或刷卡消費，淪為不法集團洗錢工具，將犯罪所得洗回台灣，相關機關應予重視並精進風險管理，以減少利用銀聯卡犯罪。

檢調查獲，台灣李姓被告與其餘共犯，自2023年起假冒中國公安局人員、檢察官，以傳統的詐欺手法，向中國民眾佯稱被害人涉及詐欺、洗錢犯罪，誘騙將錢匯入在中國大陸的指定帳戶。

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檢調查出，詐團透過被告李嫌等人在台灣店家持銀聯卡刷卡消費後，將購得之商品變現、洗錢。已知被害70餘人，詐騙、洗錢金額達新台幣2億餘元。

新北地檢署於2月間偵查終結，起訴涉案李姓男子等6人。（編輯：蕭博文）1140317