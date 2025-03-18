加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／國軍立即備戰操演第2日 淡水河口設阻絕鏈、駕戰車八里演練
首頁 / 社會

雲林法官超商購物見可疑男 通報檢警逮車手收押

2025/3/18 14:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林地院1名女法官昨天到超商購物，發現1男子疑似車手，進而通報檢警，警方當場查獲擔任車手的李姓男子，成功攔阻20萬元，檢方以有反覆實施之虞向法院羈押禁見獲准。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天告訴中央社記者，1名女法官昨天上午到超商購買早餐時，發現商店內1男子形跡可疑，且身上攜帶的文書資料、工作證等物品，與平時審理案件時的詐欺車手相似，遂聯繫雲林地檢署檢察官。

檢方獲報後，立即通知雲林縣虎尾警分局員警到現場觀察、埋伏，並在52歲李姓車手向女被害人收取詐騙款項新台幣20萬元後，當場予以逮捕，並扣得偽造的合約書、收據、行動電話、工作證等物品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方指出，李姓男子所屬詐欺集團是以假投資、保證獲利等名義進行詐騙，李男接受指示至超商，佯裝理財專員向女被害人收取投資款項20萬元。

經檢方訊問後，認為李姓男子涉詐欺取財未遂、偽造私文書等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：謝雅竹）1140318

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：