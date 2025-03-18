雲林法官超商購物見可疑男 通報檢警逮車手收押

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林地院1名女法官昨天到超商購物，發現1男子疑似車手，進而通報檢警，警方當場查獲擔任車手的李姓男子，成功攔阻20萬元，檢方以有反覆實施之虞向法院羈押禁見獲准。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天告訴中央社記者，1名女法官昨天上午到超商購買早餐時，發現商店內1男子形跡可疑，且身上攜帶的文書資料、工作證等物品，與平時審理案件時的詐欺車手相似，遂聯繫雲林地檢署檢察官。

檢方獲報後，立即通知雲林縣虎尾警分局員警到現場觀察、埋伏，並在52歲李姓車手向女被害人收取詐騙款項新台幣20萬元後，當場予以逮捕，並扣得偽造的合約書、收據、行動電話、工作證等物品。

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檢方指出，李姓男子所屬詐欺集團是以假投資、保證獲利等名義進行詐騙，李男接受指示至超商，佯裝理財專員向女被害人收取投資款項20萬元。

經檢方訊問後，認為李姓男子涉詐欺取財未遂、偽造私文書等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：謝雅竹）1140318