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陸配「亞亞在台灣」限期離境 受訪盼留台陪小孩

2025/3/20 16:22（3/20 16:31 更新）
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陸配網紅「亞亞在台灣」自揭遭舉報被移民署約談。（圖取自抖音網頁douyin.com）
陸配網紅「亞亞在台灣」自揭遭舉報被移民署約談。（圖取自抖音網頁douyin.com）
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（中央社記者黃麗芸台北20日電）「亞亞在台灣」劉姓陸配遭移民署認定鼓吹武統，要求限期離境。她今天首度公開露面受訪表示，新聞曝光後全家受到鋪天蓋地的壓力，目前只盼留在台灣陪小孩。

劉女透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，移民署依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，並於15日送交處分書，限期10天內離境。

劉女今天中午接受網路節目「謝寒冰新聞秘辛」專訪，這是事件發生以來，她首度對外公開露面說明；劉女說，新聞曝光後假結婚來台等各類假新聞不斷傷害她和家庭，小孩在學校也被同學追問「是否來洗人口」，對小孩非常不公平。

「我自始至終都沒有主張武力統一」，劉女面對主持人詢問到底有沒有主張武統時表示，她和老公一家都在台灣生活，原生家庭在對岸，兩邊都有家人，一直都希望兩岸和平。

劉女也表示，原本只有在中國大陸的抖音平台有帳號，15日前沒有TikTok、YouTube帳號，但疑似有人偽造她的帳號在TikTok上發文。

主持人現場播放劉女影片，質疑各界是否故意扭曲，並追問先前和移民署交涉狀況。劉女表示，當時有詢問過移民署相關言論範圍，後來才加上「恐嚇」和「武力統一」都不能說，簽署過訪談紀錄後，自己自此都沒談過類似話題。

劉女提到，目前肯定是想保障自己的權益，移民署則希望她可配合辦理，但要立即和小孩切割是不可能的，所以有尋求律師團隊協助。主持人追問，若被迫要在3月25日前離境，有無尋求其他救濟程序。劉女說，已和律師溝通，所有方式都會嘗試。

「我絕對沒有鼓吹武統」，劉女說，多數發表的影片都是親子日常、國際時事觀點，若談及兩岸事項都強調兩岸一家親及和平理念，希望促進兩岸民眾理解。

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她表示，目前是比較孤立無援狀態，包括人權律師和民代都鮮少有人願伸援手，接下來只能走一步看一步。

會後媒體詢問目前願望，劉女僅說，就是希望留在台灣陪小孩。（編輯：蕭博文）1140320

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