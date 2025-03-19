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移民署：積極調查涉武統言論陸配個案 將適時說明

2025/3/19 16:59（3/19 17:38 更新）
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針對涉武統言論陸配的相關處置結果，移民署（圖）19日說，陸配「恩綺」及「小微」等個案都在積極調查中，將適時說明。（中央社檔案照片）
針對涉武統言論陸配的相關處置結果，移民署（圖）19日說，陸配「恩綺」及「小微」等個案都在積極調查中，將適時說明。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）面對網紅發文要求「限期」公布涉武統言論陸配的相關處置結果公開說法，否則發起遊行抗議，移民署今天說，陸配「恩綺」及「小微」等個案都在積極調查中，將適時說明。

網紅八炯近中午時在社群網站Threads上發文表示，「移民署下週五（28日）前不給其他舔共陸配相關處置結果的公開說法，我要來發起集會遊行抗議了」。

由於「亞亞在台灣」劉姓陸配因拍攝影片公然鼓吹武統言論，經移民署依法廢止依親居留許可、管制5年不得再申請依親居留及要求限期離境，引發社會高度關注。

移民署下午透過新聞稿強調尊重言論自由，但特定人士主張以武力消滅台灣主權的言論，已涉及違法，將依法嚴辦。

據了解，劉女目前人仍在台灣，還在進行相關離境準備。

移民署提到，針對目前掌握的陸配「恩綺」及「小微」等個案，均已積極調查中，並會同相關機關進行處置，將適時向社會大眾說明結果。

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移民署說明，台灣是民主法治國家，行政機關依法作成處分前，需要蒐集及研析完整事證，並依法通知當事人陳述意見，以完備相關行政程序，各項作業均依法規持續進行，但調查中個案不便透露細節，感謝國人共同關切國家安全議題。

另外，針對近期網路言論影射移民署未積極查處相關案件，與事實不符，移民署嚴正駁斥，並重申國家安全及社會安定立場。（編輯：黃名璽）1140319

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恩綺
陸配恩綺、小微涉武統言論 移民署發函訪談
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