抱枕蓋兒臉致死藏屍6年 法官認有悔悟判緩刑

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）黃姓男子欲休息但4個月大兒子哭鬧，用抱枕蓋在兒子臉部致死，黃男將兒子遺體放在行李袋藏屍6年後丟棄基隆。法官考量黃男已有悔悟，應無再犯之虞，判處應執行有期徒刑2年，緩刑4年。

基隆地檢署起訴書指出，黃男的妻子楊姓女子於民國107年3月間出門工作，獨留黃男與4個月大兒子在台中租屋處。黃男因欲休息但兒子哭鬧，黃男不堪忍受，隨手將床鋪上的橢圓型抱枕放在兒子臉部，以掩蓋兒子的哭鬧聲後，黃男便睡著。

檢方表示，楊女當天深夜下班返家後，發現躺在床上的兒子已明顯無呼吸、心跳，經實施急救後仍不治死亡，黃男與楊女將兒子遺體放在行李袋內，2人搬家時，也隨同搬移藏放在租屋處。

黃男、楊女於民國108年12月間離婚，112年4月間黃男與楊女分居，兒子的遺體由黃男隨身攜帶藏放在居所內，同年11月、12月間，黃男將裝有兒子遺體的行李袋，棄置在基隆市中和路巷弄底圍牆山坡，直到兒子達學齡未入學國小一年級，經通報協尋後全案才揭露。

基隆地方法院判決書指出，黃男在法院審理時對於犯行全都認罪，坦述他有4個小孩，死掉的小孩是第2個，6年間都攜帶小孩遺體在行李袋內，小孩是因為他的疏失而死亡，他很後悔，單純希望把小孩留在身邊。

法官表示，黃男的行為實屬可議，應予非難，參酌楊女證述，希望法院給予黃男緩刑，讓小孩可以看到爸爸，黃男沒來得及給這位小孩（被害人）的愛，可以分配到其他小孩身上，好好愛護其他小孩。

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法官指出，黃男因一時失慮，致罹刑章，已知所悔悟，且另3名幼兒並未與黃男同住，再次犯案的可能性降低，信無再犯之虞。

法院審理後，依過失致死罪、遺棄屍體罪，分別判處黃男1年8月徒刑、8月徒刑。應執行2年徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並完成30小時家庭親子關係認知教育輔導。全案可上訴。（編輯：楊昭彥）1140321