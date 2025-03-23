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畫家曹登閎遺作「兔子」松菸展覽遭竊 弟批場內無監視器

2025/3/23 14:54（3/23 16:38 更新）
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已故畫家曹登閎在松山文創園區展出的畫作「兔子」遭竊。（圖取自facebook.com/michaeltsao1202）
已故畫家曹登閎在松山文創園區展出的畫作「兔子」遭竊。（圖取自facebook.com/michaeltsao1202）
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北23日電）已故畫家曹登閎在松山文創園區展出的1幅畫作遭竊，曹登閎的胞弟不滿展場內無安裝監視器。警方今天表示，21日中午發現畫作遭竊，已擴大調閱周邊監視器追查中。

針對監視器部分，松山文創園區說明，包含出入口、走廊等公共區域共設有180支監視器，但外租展覽空間基於隱私考量不會裝設，若展覽單位有需要，由其自行規劃設置。

曹登閎的弟弟曹登雄透過臉書（Facebook）發文指出，哥哥的畫作在展場被偷，光天化日之下，在台北市知名松山文創園區展覽，就這樣直接被拿走。

畫作在展場被偷，曹登雄說，這次借出給展覽方的非賣品畫作有2幅，一幅是哥哥生前最後一幅畫，另一幅是「兔子」。案發時間約在3月21日中午，展場工讀生外出買中餐，返回後畫作就不見。

他表示，遺憾的是展覽方與松山文創園區因未在展場內安裝監視器，只能先從走廊調查，但說實話，找到畫作的機會渺茫。

曹登雄指出，真的很難過、憤怒，不知道該說什麼。這是哥哥生前重要的一幅畫，也是絕對不會賣的一幅畫，只希望這幅畫能找回來，因為這是家人與哥哥間僅存的連結，如果可以，希望順手牽「兔」的人可還回畫作。

轄區台北市政府警察局信義分局今天發布新聞資料表示，針對社群媒體貼文指曹登閎在松菸舉辦展覽畫作遭竊案，策展方約在21日中午12時30分發現畫作不見報案，已調閱現場與周邊監視器積極查緝。

警方指出，呼籲業者應加強相關安全維護機制，民眾切勿購買來路不明畫作，以免誤觸法網。

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據了解，因松菸內策展場地未設監視器，僅於走廊設置，警方僅能持續調閱附近監視器釐清案發狀況，加上案發當天為星期五，赴松菸逛街人潮多，遭竊畫作尺寸不大，警方不排除竊賊可能有背大型背包，目前正持續積極調查中。

松山文創園區表示，對此事件深感遺憾，已在第一時間提供相關時段與範圍的監視器畫面，希望協助釐清真相，後續也會全力配合警方調查，讓這幅重要的畫作回到曹家人手中。（編輯：戴光育）1140323

#台北市
#信義分局
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#臉書
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