男肇逃官司纏身劫財劫色2女 雄檢起訴求刑逾18年

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）有強盜前科的朱姓男子在台南發生2起車禍均肇逃挨告，疑為籌措和解金，竟在高雄對2名性工作者以美工刀劫財劫色，雄檢依強盜性侵罪起訴，並建請重判18年以上。

高雄地檢署偵查時，朱男自稱為籌措車禍和解金才犯案，檢方痛批朱男僅因自身財力不足就犯下如此嚴重罪行，且若僅為求財，又何必性侵2名女子，可見朱男刻意選擇2女下手，是認為雙方體格力量差距甚大，更看準2女擔心工作內容曝光不敢報警，所幸被害人勇於求助，才讓此等野蠻低劣犯行曝光。檢方據此依強盜性侵罪起訴，向高雄地方法院求處有期徒刑18年以上刑度。

起訴書指出，曾因強盜罪被判刑7年4個月的45歲朱男，民國100年假釋出獄後，又在去年於台南接連發生2起車禍，但他均肇事逃逸挨告，並在車禍案件偵查期間接連在網路和2名女子相約性交易。

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朱男去年11月間找到一名女子相約在高雄一間旅館從事性交易，但當女子入內後，他卻馬上拿出美工刀脅迫，藉此取得新台幣8000元。但朱男仍不滿足還想性侵對方，幸女子以懷孕為由求情才獲釋放。

朱男搶到8000元後，又找來另名女子故技重施，藉此搶到1萬3000元，隨後性侵對方多次，並恐嚇「你是不是想要逃跑，是不是想要我對妳不利」。全案直到2女脫身後勇於報警，高雄警方才順利循線逮捕朱男。（編輯：郭諭儒）1140326