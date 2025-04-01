彰化2男接連偷電纜線 警意外搜到毒品送辦
2025/4/1 13:38（4/1 13:51 更新）
（中央社記者鄭維真彰化1日電）彰化縣2名男子接連偷竊養豬場、菊花田電纜線，警方獲報調閱監視器鎖定目標，意外搜到毒品等物，全案依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。
彰化縣警察局北斗分局今天發布新聞稿指出，海豐派出所日前接獲養豬場及菊花田電纜線先後被剪斷竊走，業者得知後報案，由所長林儀偉成立專案小組擬定偵查方向，針對周邊監視器擴大清查，鎖定陳姓、邵姓2名騎機車犯案的男子。
警方表示，2名犯嫌經通知未到案，員警查緝過程中發現犯嫌行蹤不定，甚至遇到員警盤查還加速逃逸，經集結警力逮獲陳姓犯嫌，並於其家中查獲毒品吸食器。
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員警前往邵嫌住處，意外發現在場一名友人涉持有毒品，邵嫌也坦承有吸食毒品，全案依刑法竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。
北斗分局長楊志源表示，竊取民生農業所需電纜線，會造成養殖戶及農民損失，不僅影響花開日期，還可能導致養殖物種死亡，呼籲民眾要有防盜意識，如加裝監視器等，發現疑似竊盜犯罪行為時請向警方檢舉。（編輯：李淑華）1140401
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