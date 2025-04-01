加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國男偷渡金門、海警侵擾馬祖海域 海巡：不排除軍演一環
首頁 / 社會

彰化2男接連偷電纜線 警意外搜到毒品送辦

2025/4/1 13:38（4/1 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣有竊嫌騎機車，接連在田尾鄉養豬場、菊花田偷竊電纜線，警方獲報調閱監視器鎖定目標，將竊嫌逮捕移送法辦。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月1日
彰化縣有竊嫌騎機車，接連在田尾鄉養豬場、菊花田偷竊電纜線，警方獲報調閱監視器鎖定目標，將竊嫌逮捕移送法辦。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化1日電）彰化縣2名男子接連偷竊養豬場、菊花田電纜線，警方獲報調閱監視器鎖定目標，意外搜到毒品等物，全案依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

彰化縣警察局北斗分局今天發布新聞稿指出，海豐派出所日前接獲養豬場及菊花田電纜線先後被剪斷竊走，業者得知後報案，由所長林儀偉成立專案小組擬定偵查方向，針對周邊監視器擴大清查，鎖定陳姓、邵姓2名騎機車犯案的男子。

警方表示，2名犯嫌經通知未到案，員警查緝過程中發現犯嫌行蹤不定，甚至遇到員警盤查還加速逃逸，經集結警力逮獲陳姓犯嫌，並於其家中查獲毒品吸食器。

google news透過 Google News追蹤中央社

員警前往邵嫌住處，意外發現在場一名友人涉持有毒品，邵嫌也坦承有吸食毒品，全案依刑法竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

北斗分局長楊志源表示，竊取民生農業所需電纜線，會造成養殖戶及農民損失，不僅影響花開日期，還可能導致養殖物種死亡，呼籲民眾要有防盜意識，如加裝監視器等，發現疑似竊盜犯罪行為時請向警方檢舉。（編輯：李淑華）1140401

#毒品
#彰化縣
#警察局
#北斗
#台灣彰化地方檢察署
#毒品危害防制條例
#彰化縣警察局
#竊盜
#偷竊
#電纜線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：