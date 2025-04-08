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台中男嬰卡床縫不治 檢不排除過失致死偵辦

2025/4/8 15:04（4/8 16:05 更新）
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台中一名5個月大男嬰，日前被生母發現掉落床的夾縫中，無生命跡象，經消防局送醫搶救後仍不治，檢方8日解剖男嬰遺體，死因待釐清，後續不排除以過失致死罪方向偵辦。圖為台中地檢署外觀。（中央社檔案照片）
台中一名5個月大男嬰，日前被生母發現掉落床的夾縫中，無生命跡象，經消防局送醫搶救後仍不治，檢方8日解剖男嬰遺體，死因待釐清，後續不排除以過失致死罪方向偵辦。圖為台中地檢署外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中一名5個月大男嬰，日前被生母發現掉落床的夾縫中，無生命跡象，經消防局送醫搶救後仍不治，檢方今天解剖男嬰遺體，死因待釐清，後續不排除以過失致死罪方向偵辦。

台中地檢署表示，檢方今天會同法醫解剖男嬰遺體，待解剖報告釐清死因，目前初步排除他殺嫌疑，男嬰生母訊後諭知請回，後續不排除以過失致死罪方向偵辦。

台中市消防局1日凌晨2時32分獲報，北屯區大連路一段一處住宅，有一名5個月大男嬰叫不醒，經派遣救護人車到場後，發現男嬰呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，急救處置後送醫搶救。

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台中市警局第五分局今天表示，警方1日凌晨接獲消防局轉報，有一名5個月大男嬰無生命跡象，經送醫急救後不治。經警方到場了解，25歲母親案發當時，發現男嬰掉落床的夾縫中、無生命跡象，立即撥打119報案。

警方指出，經鑑識人員到場採證，初判無外力介入，確切死因仍待司法相驗判定。（編輯：吳素柔）1140408

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