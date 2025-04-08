前基隆警局小隊長包庇賭黃業者 收賄427萬重判20年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）前基隆市警局少年警察隊周姓小隊長被控2年收賄427萬元，包庇色情小吃店及棋牌休閒館，並洩漏警方臨檢情資及協助業者排除黑道滋事。基隆地方法院判處20年徒刑，可上訴。

基隆地檢署起訴書指出，李姓業者在基隆市仁愛區經營小吃店，為增加營收，僱用女子以擲骰子脫衣裸露胸部方式陪酒，並以新台幣500元至1500元價格提供男客半套或全套服務。

檢方表示，民國111年2月間，因店內男客滋事並找來天道盟太陽會七堵分會前會長處理，前會長見機有意介入圍事收取保護費，李姓業者請周男出面協調，並允諾每月交付10萬元賄賂及1股乾股紅利，後來改成每月交付12萬元賄款，周男共獲得348萬元賄款。

起訴書指出，周男除涉協助排除黑道滋事，並將警方臨檢訊息通報李姓業者，讓業者得以預作準備，且利用警職身分，使積欠酒錢幫派份子懼怕而逐漸回款，減少店內呆帳，並排除幫派份子覬覦插旗收取保護費。

檢方表示，陳姓男子等人於基隆市仁愛區經營棋牌休閒館，涉以賭博台灣麻將方式，賭客每將須支付抽頭金100元，陳男等人為避免遭警方查緝找上周男，假藉行政餐費名義，按月交付2萬元賄款，之後每月還交付2股乾股紅利給周男，周男共獲得79萬元賄款，周男收取賄款後長期包庇不予取締，還將警方掃蕩勤務洩漏給陳男。

透過 Google News 追蹤中央社

起訴書指出，周男不僅洩漏臨檢情資，從中獲取每月數十萬元賄賂，更淪為業者「門神」，周男否認犯行，毫無悔過之心，態度惡劣，檢方請求從重量刑責。

基隆地方法院審理後，依貪污治罪條例「違背職務收受賄賂罪」2罪，分別判處周男13徒刑、褫奪公權8年，以及12年徒刑、褫奪公權8年。應執行有期徒刑20年，未扣案的犯罪所得427萬元沒收，可上訴。（編輯：戴光育）1140408