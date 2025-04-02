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兩警涉收賄洩密 北市警局：依法送辦免職汰除

2025/4/2 23:50
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市警察局萬華分局鄧姓組長、吳姓員警涉洩密查緝情資給電子遊藝場業者。市警局今晚表示，兩警經台北地院裁定羈押禁見，除依法先予停職外，待全案事證明確後，予以免職汰除。

檢調獲報，指鄧男等人涉嫌於民國112年間因職務關係結識劉姓業者等人，涉收受賄款以洩密警方查緝情資，以利業者因應查緝。台北地檢署昨天搜索並約談鄧男等8名被告到案，檢察官訊後今天依收賄罪向法院聲請羈押禁見鄧男、吳男。

市警察局今晚透過新聞稿表示，萬華分局偵辦刑事案件中發現，有員警涉嫌貪污等不法情事，市警局立即主動清查並報請北檢指揮偵辦。

北檢昨天指揮市警局督察室、萬華分局、保安警察大隊等相關單位共同執行搜索，於今天聲請羈押。

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市警局指出，昨天已將鄧姓組長改調警務正，其與保安大隊吳姓警務員均經北院裁定羈押禁見，除依法均先予停職外，待全案事證明確後，予以免職汰除，並從嚴追究相關考核監督不周人員責任。

市警局表示，針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」的立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現淨化團隊決心，以維警譽。（編輯：楊昭彥）1140402

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