基隆市警察局長疑涉性騷 警政署介入調查、釐清

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（中央社記者黃麗芸、沈如峰台北10日電）基隆市警察局近日舉行刑事人員尾牙餐會，但局長翁群能會中和女警擁抱、臉碰臉，引發性騷爭議。對此，警政署今天表示，督察室已指派專人調查中，若有違法違紀情事依法處置。

警政署今天透過新聞稿表示，針對基隆市警察局長疑涉言行失檢案，獲知後極為重視，已由督察室指派專責人員進行調查中，並尊重當事人陳述，力求盡速釐清真相。

警政署說，秉持「不枉直、不掩飾、不庇縱、不徇私」原則，釐清相關事證，以客觀、公正態度主動查處，如有違法違紀情事，依法公正處置。

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根據了解，事件發生在8日晚間由基隆警方籌辦的尾牙餐會，女警事後當晚回單位後向所屬主管陳訴，表達心中不舒服。

基隆市警察局表示，隔天翁群能獲知後坦然面對，主動呈報內政部警政署與基隆市政府，一切尊重與靜待警政署調查結果。（編輯：方沛清）1140110