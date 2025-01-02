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台大婦產性騷案調查遭批慢半拍 院長強調無拖延

2025/1/2 11:53（1/2 12:16 更新）
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台大醫院發生婦產部名醫性騷案，多名立委2日質疑台大醫院處理流程，台大醫院院長吳明賢（後右2）在立法院社會福利及衛生環境委員會說明處理流程，強調民國113年2月副院長接到訊息就立刻處理，但被害者不願出面，為院方主動調查，並無拖延。中央社記者吳欣紜攝 114年1月2日
台大醫院發生婦產部名醫性騷案，多名立委2日質疑台大醫院處理流程，台大醫院院長吳明賢（後右2）在立法院社會福利及衛生環境委員會說明處理流程，強調民國113年2月副院長接到訊息就立刻處理，但被害者不願出面，為院方主動調查，並無拖延。中央社記者吳欣紜攝 114年1月2日
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（中央社記者吳欣紜台北2日電）台大醫院發生婦產部名醫性騷案，多名立委今天質疑調查流程，台大醫院院長吳明賢說，去年2月副院長接到簡訊就立刻處理，但被害者不願出面，為院方主動調查，並無拖延。

媒體報導，台大醫院知名不孕症權威C教授被申訴性騷擾，性騷擾案經性平會調查、確認，後續C教授也請辭。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛生福利部、教育部就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告，並備質詢。

多名委員關注此性騷案，民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委林月琴等質疑台大醫院處理過程慢半拍，吳明賢公開說明整個調查流程。

吳明賢表示，這個案子沒有正式申訴人，因此並沒有10月底就有人提出檢舉一事，而是台大醫院副院長高淑芬在去年2月收到學生訊息後，院方就主動成立工作小組並於去年2月5日開始調查。

吳明賢說，由於台大醫院處理過許多性騷案，像是民國110年有7件性騷案且都成立並懲處，因此得知此事時，雖然沒有正式申訴人，但考量這個醫師權勢、輩分很高，因此就跟高淑芬說一定要處理、勿枉勿縱。

吳明賢指出，整個調查過程包含6次調查會議加上2次委員會，5月做出調查結果就送給考績委員會，6月考績委員會後就將結果寄給台大校方、通報地方政府，整個流程都有依法進行。

吳明賢也說，這個案子調查過程中，台大醫院沒有受到任何壓力、關注，不知道施壓說法是從何而來。

教育部學務特教司長吳林輝表示，此案已經調查完成且成立性騷，後續會依照教師法去討論其解聘以及管制聘用，程序不會因當事人辭職而停止，一定會走完流程。

國民黨立委邱鎮軍詢問，這名醫師是否已經轉職。衛生福利部長邱泰源說，目前經衛福部查，這名醫師現在沒有執業登記，因此醫師目前沒有執業中。（編輯：管中維）1140102

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