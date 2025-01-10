嘉義警被控吸毒性侵遭起訴 免職並追究考監責任

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）前嘉義市警察局陳姓員警被控吸食喪屍煙彈毒品、強制性交女毒犯，還涉及轉讓偽藥等罪嫌，嘉義地檢偵結起訴。嘉義市警局指出，陳員免職令8日送達，並追究考監不周責任。

嘉義市警察局今天表示，陳員違反毒品危害防制條例事證明確，依警察人員人事條例等規定逕予免職，免職令於8日已送達當事人，後續陸續追究相關人員考監不周責任。

這起起訴案件，嘉義地方法院指出，昨天移審至嘉院，陳姓員警原羈押在嘉義看守所，嘉院召開羈押庭後，諭知陳員以新台幣10萬元交保，且不得對證人及辦理案件偵查員警或其配偶等親屬恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為，若有以上法定事由，嘉院再執行羈押程序。

嘉檢表示，市警局去年間發現竹園派出所陳姓員警（32歲）與毒品人口交往過密，且在短期間內體重驟減、臉部多處長痘瘡狀況，初步調查發現陳員疑涉吸食毒品，組專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦，去年11月11日實施搜索及拘提陳員到案，檢方複訊後，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

執行搜索時，檢警指出，除在陳員住居及汽車內扣得數盒毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），還在派出所陳員的抽屜查扣到部分煙彈。

嘉檢表示，陳員涉吸食依托咪酯已有一段時間，他與女性毒品人口往來密切，還涉開警車接送毒品人口及小孩、執勤時蹺班，但陳員辯稱這是為民服務。另外，陳員對於主動到案通緝犯，涉嫌偽造在其他地方查獲。

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檢方指出，陳員涉以提供煙彈為由，誘使女毒犯至汽車旅館強制性交，且還涉及性侵另一名女性毒品人口，被害人因對警察身分有所忌憚，不敢報警。不過，陳員辯稱雙方都是合意發生關係，是一般的約砲行為。

嘉檢表示，陳員除涉吸食依托咪酯外，還被驗出有毒品安非他命成分。陳員僅坦承偽造文書部分，對詐欺取財罪嫌、以藥劑方式犯強制性交罪嫌、轉讓偽藥等罪嫌，均矢口否認。（編輯：戴光育）1140110