最高檢發表德國檢察實務專書 台德交流新里程碑

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（中央社記者劉世怡台北8日電）最高檢察署今天發表「德國檢察實務」專書，採用動態即時觀察，讓民眾更了解德國司法制度實際運作狀況；德國在台協會處長許佑格出席發表會，讚許這是台德交流重要里程碑。

最高檢察署編纂「德國檢察實務」新書 ，藉由10名台、德檢察官在不同地區對不同案型的實地觀審報告，使讀者彷彿親臨德國偵審現場，了解刑事訴訟法在台、德實務操作上「名同實異」之處。

最高檢察署今天在貴陽講堂舉辦「德國檢察實務」新書發表會，法務部次長徐錫祥、黃世杰、德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）及多名學界教授出席。

檢察總長邢泰釗致詞表示，希望藉由新書上市促進國內法制能更加嚴謹與周延，並引用已逝日本漫畫家谷口治郎曾提到「出門散步…觀看沿途風景、與人巧遇…就像沐浴一陣清風」，這本「德國檢察實務」就像一道美麗的風景，值得細細品味。

邢泰釗指出，此書採用動態、即時的觀察分析方法，介紹德國這個法律人既熟悉又陌生的實務體系，經由台、德檢察官的帶領，讀者彷彿戴上VR眼鏡散步德國，處處令人驚艷，即日起公開販售。

許佑格致詞時，讚許新書發表，讓台德司法交流合作更緊密，更是雙方交流重要里程碑，他期待這本書不只是第一本，未來還有更多的續集。

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最高檢新聞資料指出，德國司法制度影響台灣深遠，也是台灣刑事訴訟制度修法時的重要參考依據，過去有不少學者、法律人赴德讀書取經，不過，大多數人讀到的是抽象的法條，對於德國司法實際如何運作所知有限。

新聞資料提及，邢泰釗特別指示法學研究中心編撰德國檢察實務新書，歷經一年多的考察與求證，有系統介紹德國檢察實際運作流程，並透過檢察官實地觀審報告，讓讀者親臨德國司法偵審的現場。（編輯：蕭博文）1140408

最高檢察署8日在台北舉行德國檢察實務新書發表會，該書為台灣第一本德國檢察實務專書，最高檢盼透過書中德國實務案例，促進台灣司法體制更嚴謹周延。中央社記者王騰毅攝 114年4月8日

最高檢察署8日在台北舉行德國檢察實務新書發表會，該書為台灣第一本德國檢察實務專書。中央社記者王騰毅攝 114年4月8日