債主遭砍20多刀陳屍車內 宜蘭警逮捕凶嫌送辦

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）簡姓男子疑因債務問題，約邱姓男債權人談判，2人在邱男車內起爭執，簡男涉猛刺邱男20多刀致死棄屍車內。宜蘭警方找車輛並逮捕簡男，他坦承犯案被依殺人罪嫌送辦。

邱姓男子7日晚間出門後失聯，家人發現後報案失蹤，轄區警方受理後調閱監視器發現，邱男開車離家後往冬山鄉武淵村方向行駛；9日中午，警方發現他的車子停在當地國道5號高架路段下並陳屍於後座，身上有20多處致命刀傷。

警方清查後，發現20多歲的簡男涉嫌重大，並於簡男的車內採集到相關血跡，10日下午帶回釐清案情，簡男最後坦承犯案。

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據了解，從事水泥工的簡男為了日常花用，與從事個人借貸的邱男陸續共借了新台幣100多萬元。7日晚間，雙方各自開車相約到國道5號冬山鄉高架路段下談判，之後疑為了債務還款問題起爭執，坐在邱男車內副駕駛座的簡男涉拿出預藏刀械猛刺邱男，導致邱男身亡，隨後將邱男拖至後座，棄屍於現場。

簡男涉行凶後，將車內相關證物取走，四處丟棄。警方經連日蒐證後，全案今天依殺人罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1140411