雲林斗六食品公司工安意外 2兄弟疑沼氣中毒落池不治

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（中央社記者黃國芳雲林縣13日電）斗六市某食品公司今天發生工安意外，外包工黃姓兄弟進行管線查修時，先後疑因沼氣中毒陷昏迷落池，消防人員救出2人緊急送醫，但仍宣告不治；確切肇因待調查釐清。

雲林縣消防局於下午3時28分接獲斗六市某食品公司員工報案，指外包營造公司的員工黃姓兄弟進行管線查修，疑似沼氣中毒，並掉落雨水回收池基坑，立即派遣斗六、公園等分隊人車前往搶救。

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消防局表示，搶救人員趕抵，現場雨水回收池空間約有3公尺高、水約1公尺深，人員利用機具陸續救出受困年約44歲及40歲黃姓兄弟，均呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即分別送醫急救，但仍宣告不治。

消防局指出，黃姓兄弟2人趁假日檢修雨水回收池，當時將先進行排水、排出氣體等作業，40歲弟弟在打開回收池人孔蓋準備啟動開關排水時，疑因沼氣洩出往上竄，40歲弟弟疑吸入後昏迷，不慎跌落雨水池中，44歲哥哥見狀，急忙要進入雨水池救人，也陷入昏迷，最後雙雙不治。（編輯：陳仁華）1140413