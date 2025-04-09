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高雄回收場「舊衣山」倒塌釀死 市府勞檢處勒令停工調查

2025/4/9 13:34（4/9 14:31 更新）
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高雄市橋頭區一處舊衣回收場9日上午發生工安意外，蔡姓女子工作時遭倒塌的「舊衣山」壓住受困，搜救人員到場後以現場工具搬離倒塌衣物，蔡女送醫搶救仍宣告不治。（警方提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月9日
高雄市橋頭區一處舊衣回收場9日上午發生工安意外，蔡姓女子工作時遭倒塌的「舊衣山」壓住受困，搜救人員到場後以現場工具搬離倒塌衣物，蔡女送醫搶救仍宣告不治。（警方提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月9日
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（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄市橋頭區一處舊衣回收場今天上午發生工安意外，蔡姓女子工作時遭倒塌的「舊衣山」壓住受困，經搶救仍不治。高雄市勞檢處已勒令現場停工，並移請地檢追究雇主刑責。

橋頭區田中路一處回收場，一名56歲女性工作者遭囤積衣服、雜物壓到，搜救人員到場後以現場工具搬離倒塌衣物，並徒手協助女子脫困，蔡女被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

高雄市勞工局勞檢處新聞稿指出，勞檢處於接獲通報後，立即派員了解，初步調查研判，現場所堆放物料未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要防止倒塌設施而肇災，雇主違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰。

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勞檢處表示，蔡姓員工進行回收衣物揀選作業，遭倒塌的衣物壓著送醫仍不治；已勒令現場停工，並移請地檢署追究雇主刑責。勞工局也指派專人協助罹災家屬辦理慰助事宜，並確保職災補償權益。

勞工局呼籲，各事業單位對於搬運、堆放或處置物料，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，以預防災害發生，維護勞工作業安全。（編輯：李淑華）1140409

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蔡姓女子9日上午在高雄市橋頭區一間舊衣回收場作業時，堆置約4公尺高的舊衣服等雜物因故倒塌，蔡女不慎被壓住受困，待搜救人員搬離倒塌衣物救出時已無生命跡象，送醫搶救。（高雄市警察局岡山分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月9日
蔡姓女子9日上午在高雄市橋頭區一間舊衣回收場作業時，堆置約4公尺高的舊衣服等雜物因故倒塌，蔡女不慎被壓住受困，待搜救人員搬離倒塌衣物救出時已無生命跡象，送醫搶救。（高雄市警察局岡山分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月9日
高雄市橋頭區一處舊衣回收場9日上午發生工安意外，蔡姓女子工作時遭倒塌的「舊衣山」壓住受困，搜救人員到場後以現場工具搬離倒塌衣物，蔡女送醫搶救仍宣告不治。（警方提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月9日
高雄市橋頭區一處舊衣回收場9日上午發生工安意外，蔡姓女子工作時遭倒塌的「舊衣山」壓住受困，搜救人員到場後以現場工具搬離倒塌衣物，蔡女送醫搶救仍宣告不治。（警方提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月9日
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