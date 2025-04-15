馬祖無專責法醫 北檢等4單位將支援相驗經驗交流

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（中央社記者潘欣彤連江縣15日電）連江地檢署表示，連江縣無專責法醫編制，相驗均委託連江縣立醫院協助，經爭取後北檢等4單位法醫將協助屍傷檢驗並於支援相驗後經驗交流座談，精進馬祖相驗品質。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，113年轄內共7件相驗案件，但連江縣內無法醫師或檢驗員編制，也無特約法醫師，因而推動「司法相驗精進計畫」，今天召開「相驗協調會議」，邀集相關單位共商實際計畫內容。

會中，福建連江地方檢察署檢察長林彥良表示，計畫重點為自執行日起1年內由法務部法醫研究所及台北、台中、高雄地檢署指派法醫師協助連江地檢署相驗業務；且在相驗結束後，法醫師就相驗相關內容與連江縣立醫院醫師進行座談，以精進縣立醫院醫師的法醫及刑事訴訟專業，提倡溫暖相驗理念。

林彥良指出，為避免洩漏偵查保密事項，參與及座談過程將嚴守偵查不公開相關規定，僅就無關偵查秘密的法醫學判斷與相關法規進行探討。

最高檢察署檢察總長邢泰釗於會中表示，相驗為專門化業務，馬祖地區人口有限，林彥良上任後，統合運用相關資源並落實相驗業務，對提升司法威信將大有助益。

金門高分檢署檢察長毛有增在會中指出，相驗為嚴謹且細緻的工作，如何「為死者開口」，避免冤屈並伸張正義，正是相驗精神所在。馬祖資源有限，如何建立符合程序且可受信賴的相驗流程，為重中之重。

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連江地檢署表示，會議取得全體與會機關高度共識，後續將依討論建議精修計畫文字，待報法務部核備後執行。並預計在計畫執行1年後，由參與計畫的連江縣立醫院醫師協助一般相驗案件，並將經驗向後傳承。

「相驗協調會議」邀集法務部檢察司、最高檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、台灣高等檢察署、法醫研究所、台北地檢署、台中地檢署、高雄地檢署，以及連江縣警察局、連江縣衛生局、連江縣立醫院等相關機關代表與會協商。（編輯：戴光育）1140415