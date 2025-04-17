剴剴案女社工涉過失致死遭訴 北院下午開庭

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（中央社記者林長順台北17日電）劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」案，兒福聯盟陳姓女社工涉過失致死、偽造文書等罪也遭檢方起訴。陳女1月時開庭時否認犯罪，台北地方法院下午將再度召開準備程序庭，傳喚陳女說明。

劉姓保母於民國112年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，她與胞妹涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴劉姓保母姊妹，目前正在北院審理中。

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此案爆發後，引發社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告造假，北檢偵辦後認定，陳女於3次訪視男童後，明知異常，卻未如實寫訪視紀錄，依過失致死及行使業務登載不實文書等罪起訴陳女，並建請法院從重量刑。

台北地方法院今年1月間首度開庭，陳女否認犯罪。她指出，檢察官寫了一些她沒做過的事，強調自己沒有造假訪視紀錄。陳女表示，她有隨手記筆記的習慣，再依流程規定製作訪視紀錄。陳女律師則表示，希望法官給予3個月時間整理答辯內容。（編輯：張銘坤）1140417