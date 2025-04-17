嘉義縣南陽化工廠火警 涉縱火男子無保請回

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義縣蔡姓男子疑因遭前妻的公司提告而懷恨在心，今天凌晨涉嫌至公司縱火，逾500坪廠房付之一炬，隨即遭警逮捕。嘉檢晚上複訊後，認為蔡嫌年紀大逃亡機率低，訊後請回。

嘉義縣消防局於凌晨1時許據報，指水上鄉柳林村的南陽化工廠發生火警，因內部置放大量塑膠成品及半成品，火勢延燒迅速，直到清晨6時撲滅火勢，逾500坪廠房付之一炬，財物損失估計中。

嘉義縣警察局水上分局表示，經查訪火場附近民眾，得知起火前有可疑男子徘徊，立即調閱附近監視器，並透過現場遺留跡證與民眾線索，發現工廠一名女員工的前夫蔡姓男子涉有重嫌，立即逮捕蔡男。

警方指出，蔡男的前妻在化工廠上班，蔡男不時騷擾前妻要錢，也曾進入工廠找前妻，讓廠方十分困擾，因而廠方曾對蔡男提出告訴，蔡男疑因心生不滿，今天涉嫌前往工廠縱火洩恨。

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警方表示，蔡男否認監視器畫面中騎機車的男子是自己，不過，蔡男雙手有遭火灼傷痕跡，且監視器有拍到蔡男購買汽油的畫面，依公共危險等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義地檢指出，承辦檢察官晚上複訊後，認為蔡嫌為7旬老翁，無逃亡之虞，涉案情節尚待釐清中，因此，無保請回。（編輯：蕭博文）1140417