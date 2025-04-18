苗栗男子持雙刀挾持女友 與警對峙中槍身亡

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣49歲蔡姓男子今天凌晨疑因感情糾紛，持雙刀挾持女友並與警方對峙，不聽喝令放下刀械甚至逼近警方，遭現場員警開槍擊中送醫不治。頭份分局說，已成立專案小組調查中。

苗栗縣消防局今天凌晨零時20分許接獲頭份市信義路槍擊救護通報，頭份消防分隊救護人車抵達時，蔡姓男子左胸遭到槍擊且已呈OHCA（到院前心肺功能停止），由於患者胸廓過寬無法使用自動體外心肺復甦機，救護人員以徒手按壓CPR急救並送往為恭醫院。

苗栗縣警察局頭份分局表示，凌晨接獲民眾報案稱信義路有家庭暴力案件，立即通報線上警網前往查處。員警到場瞭解雙方為情侶關係，蔡男與被害人陳女友有感情糾紛，雙方從住處一路爭吵至社區住宅1樓。

分局指出，員警到場發現蔡男手持雙刀挾持陳女，警方喝令對方放下刀械，蔡男非但不予理會，持刀欲攻擊被害人並再度朝警方逼近，因情況急迫，員警為避免被害人與自身安危開槍制止；蔡嫌受傷倒地後，警方即刻通知救護車到場施救。

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社區住戶說，昨晚曾聽到「砰！砰」兩聲槍響，數分鐘後就有救護車抵達，之前有明顯男女吵雜聲，由於是新社區，彼此住戶間都不太認識，也不知道發生什麼事。

頭份分局表示，被害人陳女頭、臉、身上多處擦挫傷，脖子輕微割傷，但無生命危險；蔡男經送醫後宣告不治，已成立專案小組報請苗栗地檢署指揮偵辦和相驗，並釐清警員開槍時機是否得當。（編輯：林恕暉）1140418