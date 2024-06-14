北捷員警勸離占用充電區街友遇挑釁 回擊疑過重遭究責

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（中央社記者劉建邦台北14日電）林姓街友占用捷運站充電區，遭站務員阻止，捷運警察隊員警上前協助，街友作勢攻擊、挑釁，員警出手回擊，過程被民眾拍到上傳社群平台，警方說，員警疑過度使用強制力將究責。

台北市警察局捷運警察隊今天表示，網路社群平台Threads日前流傳以「好派」為名的影片，內為警察與民眾發生肢體衝突，經查，案件發生在12日晚間9時許。

警方說，約50歲捷警隊俞姓員警當天擔任台北捷運景美站守望勤務，發現捷運站務員與1名男子發生爭執，上前協助，經查是林姓街友因占用捷運站充電區，遭站務員告知因有其他乘客要使用，希望可離開，期間發生爭執。

上前協助的俞姓員警與40歲林姓街友對話期間，林男以不雅言詞辱罵、出言挑釁，企圖出手攻擊員警，俞姓員警情緒失控，出手反擊推打林男，因事發突然，員警未開啟密錄器。

捷運警察隊表示，針對林姓男子言語挑釁、企圖出手攻擊員警，不排除依妨害公務罪嫌送辦。至於俞姓員警情緒失控、過度使用強制力，除從重追究行政責任，並依法送辦。

捷運警察隊指出，後續將加強員警法紀教育，要求執法務必遵守程序正義及依法行政，員警有違法，不護短不姑息，必定嚴懲送辦。（編輯：李錫璋）1130614