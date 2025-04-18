加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

客輪天王星21號營運20天 綠島擦撞碼頭幸無大礙

2025/4/18 15:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣18日電）營運20天的客輪天王星21號今天上午準備自綠島南寮漁港出港時，右舷擦撞碼頭扭曲，幸無大礙，考量安全，旅客改搭其他客輪返回台東富岡港。

搭乘天王星21號的莊姓民眾告訴媒體，天王星21號剛出港就感覺輕微碰撞，乘客覺得沒什麼，未料船隻返回港區，告知要換船時才知道船碰撞碼頭。

當地李姓旅遊業者說，行駛台東到綠島之間的客輪天王星21號，10時30分剛要從綠島南寮漁港出港時，右側船舷撞擊到碼頭，造成船舷前方出現輕微斷裂和扭曲情況，雖然評估沒有航行安全疑慮，但是航港局和客輪業者，還是基於安全考量，先請船上200多名乘客下船，並且隨即由台東富岡港再派另一艘客輪，到綠島將乘客接駁回市區，行程擔誤1個多小時。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

客輪業者陳忠生表示，天王星21號駛離港區時，與正準備進港的綠島之星2號會船，船身受其尾浪影響，導致船頭不慎擦撞堤防壁面，造成船損。

天王星21號是交通部補助台東縣政府和業者汰換舊船計畫中首艘新船，3月28日啟用。（編輯：方沛清）1140418

#天王星
#航港局
#富岡港
#綠島
#交通部
#碼頭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：