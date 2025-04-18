客輪天王星21號營運20天 綠島擦撞碼頭幸無大礙

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）營運20天的客輪天王星21號今天上午準備自綠島南寮漁港出港時，右舷擦撞碼頭扭曲，幸無大礙，考量安全，旅客改搭其他客輪返回台東富岡港。

搭乘天王星21號的莊姓民眾告訴媒體，天王星21號剛出港就感覺輕微碰撞，乘客覺得沒什麼，未料船隻返回港區，告知要換船時才知道船碰撞碼頭。

當地李姓旅遊業者說，行駛台東到綠島之間的客輪天王星21號，10時30分剛要從綠島南寮漁港出港時，右側船舷撞擊到碼頭，造成船舷前方出現輕微斷裂和扭曲情況，雖然評估沒有航行安全疑慮，但是航港局和客輪業者，還是基於安全考量，先請船上200多名乘客下船，並且隨即由台東富岡港再派另一艘客輪，到綠島將乘客接駁回市區，行程擔誤1個多小時。

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客輪業者陳忠生表示，天王星21號駛離港區時，與正準備進港的綠島之星2號會船，船身受其尾浪影響，導致船頭不慎擦撞堤防壁面，造成船損。

天王星21號是交通部補助台東縣政府和業者汰換舊船計畫中首艘新船，3月28日啟用。（編輯：方沛清）1140418