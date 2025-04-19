高雄雙罷劫涉不實連署 陳其邁：支持檢調徹查

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」昨天被檢調搜索，高雄市長陳其邁今天說，支持檢調徹查，「活人投票選出立委，卻是死人連署要罷免，這是非常奇怪的事。」

陳其邁下午出席4月22日地球日活動，會前接受媒體聯訪時，他回應記者提問高雄罷免站遭搜索一事。

陳其邁說，罷免是人民的公民權利之一，但高雄的部分有那麼多死亡連署非常奇怪，2名立委好不容易選上，在立法院也表現非常好；「這是活人投票，結果是死人連署要把他罷免，這個是非常非常奇怪的一件事情。」

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陳其邁強調，檢調單位應該要好好徹查，這種破壞民主法治的行為，在民主國家中不是正常的現象，而且這變成全台從北到南系統性的舞弊行為，「這非常不可取，所以我支持檢調強力的徹查。」

罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」領銜人朱磊、黃姓女子及負責人徐尚賢疑涉不實連署，3人昨天被帶回調查，訊後黃女獲無保請回、朱磊以15萬元交保、徐尚賢則拒絕夜訊，目前仍在等待偵訊。（編輯：李淑華）1140419