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男開車撞棋藝館洩憤 殺人未遂罪證不足獲判無罪

2025/4/21 17:28
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（中央社記者洪學廣高雄21日電）楊姓男子因在高雄一間棋藝館輸掉新台幣100萬元，懷疑店家詐賭，便找2友人倒車撞進店裡，幸無人傷。法官考量楊男倒車前有檢查櫃台無人且有煞車，殺人未遂等罪判決無罪。

高雄地方法院審理楊男等人被訴殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪部分時，楊男辯稱自己是單純對棋藝館洩憤，倒車衝撞時也有先目視確認裡面沒有人等語。法官根據現場監視器畫面，認定楊男倒車前確實有先觀察才未造成任何人受傷，且過程中還有踩煞車，主觀上無殺人犯意。

另楊男衝撞全程僅約10秒完成，隨後楊男就搭上接應車輛離去，未逗留在店外叫囂、聚集，可認定行為應無危害公眾安寧、社會安全。

合議庭綜合相關事證，認定楊男等3人犯行不構成殺人未遂、妨害秩序、恐嚇等罪，此部分判決無罪；至於毀損罪部分，則因楊男等人與店家完成和解，業者撤回告訴，法官判決公訴不受理，全案可上訴。

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高雄地方法院判決指出，楊男曾因在棋藝館輸掉新台幣100萬元，心生不滿懷疑業者詐賭，去年3月7日凌晨他與王姓、林姓友人共謀開車衝撞棋藝館。先由3人個別開車集合，楊男抵達後再倒車衝撞棋藝館櫃台，造成店內玻璃門、櫃台、冰箱、飲水機、電腦及監視器均毀損，幸無人受傷。

楊男事後乘坐友人車輛逃離現場，警方獲報組成專案小組偵辦，並於當天清晨逮到涉案的楊男等人，警方訊後依殺人未遂、毀損等罪送辦。（編輯：李淑華）1140421

#高雄地方法院
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