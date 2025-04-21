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YouTuber家寧與家人涉逃漏稅列報告 4人獲交保

2025/4/21 23:06（4/21 23:11 更新）
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YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧（圖）與家人被質疑逃漏稅，新北地檢署21日指揮搜索5處，檢方晚間複訊家寧後，諭令以新台幣3萬元交保。中央社記者趙敏雅攝 114年4月21日
YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧（圖）與家人被質疑逃漏稅，新北地檢署21日指揮搜索5處，檢方晚間複訊家寧後，諭令以新台幣3萬元交保。中央社記者趙敏雅攝 114年4月21日
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（中央社記者趙敏雅新北21日電）YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧與3名家人疑涉逃漏稅遭列被告，新北檢今天指揮搜索5處，晚間複訊後，家寧等4人諭令交保；家寧步出偵查大樓後雙手合十，數次鞠躬。

YouTuber Andy老師日前指與前女友家寧共同創辦「眾量級CROWD」，2018年間委託家寧母親開立群海娛樂股份有限公司，多年來從未看過公司帳目，他曾向家寧的母親要求查帳，始終未果，且不知「眾量級」商標2020年已由家寧母親以個人名義註冊。

有網友質疑家寧與家人涉逃漏稅等財務問題，向國稅局檢舉；台灣新北地方檢察署接獲情資後分案調查。

新北檢表示，經指揮搜索群海娛樂、家寧住所等5處以保全證據，並約談家寧及家寧母親等9人。

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家寧父母、家寧與家寧妹妹晚間陸續移送新北檢，經檢察官複訊後，依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，諭令家寧以新台幣3萬元交保、家寧父親與妹妹以5萬元交保、家寧媽媽以20萬元交保，其中家寧妹妹與媽媽限制出境、出海。

家寧約晚間10時辦理交保離開，面對媒體詢問是否簡單說明情況，家寧只說：「謝謝大家，辛苦了。」上車離開前，雙手合十並數次鞠躬。（編輯：李明宗）1140421

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