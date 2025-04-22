男子巧遇仇家起衝突持刀刺死對方 判刑9年定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北22日電）雲林縣陳姓男子巧遇有過節的黃姓男子，雙方爆發肢體衝突，陳男持蝴蝶刀刺死黃男，犯案後自首。一、二審均依殺人罪判處有期徒刑9年，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，陳男曾譏笑黃男友人出車禍，黃男得知後要求陳男說明，但未獲回應。民國111年11月22日晚間，陳男與友人前往雲林縣古坑鄉看夜景時，巧遇黃男與其友人，雙方因先前過節，而爆發肢體衝突。

衝突中，陳男從機車車廂中取出蝴蝶刀，朝黃男的右肩頸部、左頸及胸部等處刺擊，導致黃男送醫後傷重不治。陳男犯案後主動向現場處理的員警自首。

一審雲林地方法院指出，陳男有殺人之故意，審酌其自首，可依刑法規定減輕其刑。

一審合議庭審酌，陳男無前科，開庭過程中多次表達悔意，並於審理期間籌措新台幣100萬元作為賠償，可見其犯後態度良好，也對被害人家屬有所彌補，綜合一切情狀，量刑時予以酌減。

透過 Google News 追蹤中央社

一審指出，殺人罪可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，合議庭參考司法事實型量刑資訊系統，本案量刑範圍為5年至19年8月，平均刑度12年8月至9月，考量修復式司法的精神，判處陳男有期徒刑9年。

案經檢察官、陳男上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。二審認為，原審判決認事用法無違誤，量刑也稱允洽，兩造上訴均駁回，仍維持原判。經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1140422