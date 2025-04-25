議員指撲克賭博店開罰太慢 北市警：聯合稽查嚴懲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北25日電）北市議員指德州撲克賭博業者近期常於博愛特區附近、延平南路等路段開店，雖警方積極查處，但北市府局處開出裁罰單流程太久。警方今天表示，聯合市府相關單位稽查，掃蕩不法。

民主進步黨台北市議員劉耀仁在台北市議會大會工務部門質詢指出，博愛特區內有總統府、法院等重要官署，卻有開設德州撲克的業者近期常選定在延平南路、博愛路附近開店，轄區警局雖積極查辦，但負責裁罰的台北市局處開單流程太久，難以嚇阻業者。

他指出，如新北市政府查辦賭博店家在約2週內就對業者開出斷水斷電的裁罰單，反觀台北市政府，經統計要約200多天才開單，有縱容業者之嫌，雖要依法行政但不應怠惰，台北市政府相關局處應縮短開裁罰單時間或加強與警方橫向聯繫。

台北市警察局中正一分局發布新聞資料表示，有關德州撲克賭場藏身中正區，昨天已聯合北市府相關單位聯合稽查，展現嚴懲不法的決心與魄力。

透過 Google News 追蹤中央社

中正一分局指出，先前已查獲轄區內有3家德州撲克協會店家涉賭博案，並由北市府列為「正俗專案」執行對象，昨天特別邀集都市發展局、商業處、消防局等單位聯合稽查，加強查緝行政不法違規事項，並透過執行罰鍰、停業、歇業、撤照、斷水斷電等措施，達成預防犯罪目的，消滅不法賭博場館。

另外，中正一分局強調，許多非法賭場以申請撲克協會或競技協會等方式經營職業賭場，以合法掩護非法，藉比賽、訓練等名義賭博，規避警方查緝，但警方絕不容許轄區內有業者非法經營賭博，後續將杜絕以申請設立協會為名，實則從事非法賭博為由的店家，且將持續強力執行掃蕩賭博，穩定治安。（編輯：梁君棣、李錫璋）1140425