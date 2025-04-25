男子藏毒拒檢開車逃竄 屏警逮人開59罰單再送辦

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）陳姓男子日前開車停在屏東內埔鄉路上，眼尖員警認出是失竊車輛攔查，陳男拒檢逆向又闖紅燈逃竄，員警圍捕逮人在車上搜出毒品，陳男開車違規行為被開59件罰單，再依法送辦。

屏東縣警察局內埔分局內埔派出所長陳建維今天接受媒體聯訪表示，昨天中午12時許，員警執行巡邏勤務行經內埔鄉海平路段時，發現1輛失竊自小客車停在路上，警方上前攔查，不料陳姓犯嫌不服攔停稽查，並沿路逆向、闖紅燈等危險駕駛行為逃竄。

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陳建維指出，員警尾隨待機，並通知線上攔截圍捕，最後於潮州鎮台一線與田心路92巷路口，逮捕陳姓犯嫌，於車內查獲安非他命毒品2包及吸食器等證物。

警方說明，針對陳姓犯嫌沿路蛇行逆向、闖紅燈等違規行為，依道路交通管理處罰條例逐一舉發共59件罰單，約新台幣15萬元罰鍰，全案依竊盜、毒品、妨害公務、公共危險等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。（編輯：張雅淨）1140425