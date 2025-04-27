北市男毒駕違規遭攔查露餡 警依法送辦

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）北市38歲柯男日前駕車行經南港區重陽路遇警攔查，因神情心虛且試圖掩藏口袋內物品，遭鷹眼警識破，他才主動交出毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），事後尿檢為陽性，依法送辦。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示，轄下舊莊派出所員警於3月中旬執行夜間巡邏勤務，行經重陽路一帶時發現有輛汽車轉彎未打方向燈違規，隨即趨前攔停。

從事水電業的駕駛柯男自稱要駕車返家，但在盤查過程中眼神游移且應答心虛，還試圖掩藏其口袋物品，員警察覺有異追問掩藏何物，自知行跡敗露的柯男才主動交出第二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）1顆。

警方隨後又於駕駛座發現另1顆依托咪酯，當場查扣證物並依法逮捕有毒品等前科的柯男。

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全案詢後將柯男依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦；另其尿液檢驗結果為陽性，涉嫌毒駕部分則依刑法公共危險罪函送法辦。

南港分局呼籲，吸食依托咪酯後會精神恍惚，駕車上路可能易導致嚴重交通事故，造成重大傷亡、害人害己，警方將持續查緝毒品、打擊不法。（編輯：李淑華）1140427