邱泰源視察 台中男貼文醫院藏人遭罰3000元

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（中央社記者蘇木春台中3日電）衛福部長邱泰源今年2月至醫院視察，台中賴姓男子卻在網路發文「中央長官去視察，醫院把病患塞去隔離病房、手術室」等內容，台中地院認定違反社維法裁罰新台幣3000元，可抗告。

台灣台中地方法院裁定書指出，賴男於今年2月27日，在網路社群平台Threads以個人帳號發文：「中央長官去醫院視察，提前一個小時要求醫院把所有等待床位的病人處理乾淨，把一般病患塞去隔離病房、手術室」、「長官來的時候拍幾張照發新聞表示醫況良好」等內容。

案經台中市警局第三分局調查後，認定賴男行為疑有違反社會秩序維護法，散布不實謠言相關發文，影響公眾安寧，將賴男函送台中地院裁處。

法院查出，案發當時正值急診室醫療資源吃緊之際，邱泰源於同年2月26日至雙北各大醫院視察，目地為了解急診壅塞情況並尋求解決方案，並給予協助。以台北醫院為例，當天出院人數63人、入院人數34人，並無排不到床位問題，更枉論有將病患塞去隔離病房、手術室的狀況。

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法院認為，若有隱匿急診醫療資源問題，賴男隨時可由各類媒體管道得知相關新聞，稍加查證即可明瞭，卻將與事實不符資訊發布於網路，違背一般人標準的注意義務，足認有過失。

台中地院日前依社會秩序維護法，處賴男罰鍰3000元，全案可抗告。（編輯：吳素柔）1140503