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7旬翁高雄旗津釣魚疑落海 警消陸海空搜救

2025/5/5 17:54（5/5 18:36 更新）
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78歲蔡姓男子4日凌晨獨自到高雄市旗津區海岸釣魚，遲未返家且失去音訊，家屬報警求助；警方指出，目前尚未尋獲蔡男，初步研判蔡男可能意外落海，警消海巡等單位持續搜救中。（高雄市政府警察局鼓山分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月5日
78歲蔡姓男子4日凌晨獨自到高雄市旗津區海岸釣魚，遲未返家且失去音訊，家屬報警求助；警方指出，目前尚未尋獲蔡男，初步研判蔡男可能意外落海，警消海巡等單位持續搜救中。（高雄市政府警察局鼓山分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月5日
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（中央社記者張已亷高雄5日電）7旬蔡姓老翁昨天凌晨外出至高雄旗津區海岸釣魚，家人見他當晚未歸報警求助。警方通知海巡、空勤等單位展開陸、海、空搜尋，初步研判老翁可能意外落海，目前持續搜救中。

高雄市政府警察局鼓山分局員警指出，78歲蔡男家屬昨天晚上7時許報案，指蔡男凌晨3時許獨自外出至旗津海岸釣魚，直至晚上仍未返家且失去音訊，非常擔心蔡男發生意外。

警方表示，獲報後通知海巡、空勤等相關單位在海岸線展開搜尋，隨後在旗津三路發現蔡男騎乘的機車，並在旗津區一處景點「摩西分海」附近岸邊發現釣具與冰桶等物品。

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警方指出，目前尚未尋獲蔡男，初步研判蔡男可能意外落海，警消海巡等單位持續搜救中。

警方提醒，從事海釣等海邊活動應結伴同行，並告知親友行程與預計返家時間，若遇突發狀況應撥打110或119、海巡署118報案，及時應變與救援，確保人身安全。（編輯：黃名璽）1140505

#鼓山
#警察局
#海巡署
#高雄市政府
#旗津區
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