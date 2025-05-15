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超商購物顧客糾紛 台南男揮電鋸警民壓制起出毒品

2025/5/15 13:40（5/15 14:16 更新）
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台南蕭姓男子14日在仁德區一家超商購物時，與其他顧客發生口角及肢體衝突，隨後拿工作用電鋸揮舞攻擊他人，幸未造成人員受傷。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月15日
台南蕭姓男子14日在仁德區一家超商購物時，與其他顧客發生口角及肢體衝突，隨後拿工作用電鋸揮舞攻擊他人，幸未造成人員受傷。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月15日
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南45歲蕭姓男子昨天在仁德區一家超商購物時，因細故與其他顧客發生口角及肢體衝突，隨後拿工作用電鋸揮舞攻擊他人，警方獲報趕抵現場逮人並查獲毒品，依法送辦。

台南市警察局歸仁分局副分局長張俊雄今天接受媒體聯訪表示，昨天獲報在仁德區中正路某超商內發生民眾糾紛案，立即調派優勢警力前往現場，與其他在場民眾合力將揮舞電鋸男子壓制在地，隨後並在男子所騎機車車廂內查獲毒品海洛因2.8公克、安非他命1.3公克及吸食器1組。

張俊雄指出，調查後將嫌疑人蕭姓男子依殺人未遂、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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警方初步調查，45歲蕭男平日從事樹木修剪等工作，常將工作電鋸放機車上，昨天疑似在超商要購買耳機，卻不清楚所需規格，先拆開產品包裝又不確定要購買，與排隊等候結帳其他顧客發生言語爭執，演變為推擠衝突後，蕭男竟拿起電鋸揮舞。

幸好當時電鋸未啟動，也未造成人員受傷，蕭男隨後被現場民眾與趕到現場員警合力制伏，遭警帶回偵辦。（編輯：陳仁華）1140515

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