桃園少年觀護所霸凌案 男子二審遭判8年

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（中央社記者劉世怡台北21日電）詹姓男子在桃園少年觀護所收容期間，以脅迫喝尿、吃蟑螂、牙刷插入肛門等方式，與舍友霸凌同房少年。一審判刑8年4月，二審今天審酌他終於坦承全部犯行改判8年，可上訴。

一審桃園地方法院判決指出，現年24歲的詹男、26歲的羅姓男子及23歲的陳姓男子，民國109年同被收容於法務部矯正署桃園少年觀護所，同房的還有2名12歲以上未滿18歲少年。

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判決書指出，詹男等人在房舍內，將剩飯摻入洗碗精、洗面乳、牙膏、尿液等物，以言語脅迫少年喝下，逼迫少年將零食沙其瑪揉成棒狀，或是拿牙刷自行插入其肛門等；少年母親會客時得知，當庭向法官告狀交辦。

一審桃園地院判決詹男8年4月徒刑；詹男僅就原判決量刑部分提起上訴，二審由台灣高等法院審理。高院審理後，考量詹男原本僅坦承部分犯行，後來具狀坦承全部犯行，今天改判8年徒刑。可上訴。（編輯：方沛清）1140521