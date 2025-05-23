台南女牛肉業者欠稅360萬元拒繳 遭拘提管收

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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市48歲林姓女子以屠宰及販售牛肉為業，6年帳戶支出金額逾新台幣8億元，卻拒繳360萬元稅款，行政執行署台南分署昨天拘提到案，向台南地方法院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署今天指出，林女滯欠107、108及111年度綜合所得稅，獨資經營商號也積欠113年度全民健康保險費及113、114年度勞工退休金費用等，總額360萬2643元，遭移送強制執行。

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行政執行官調查發現，林女以屠宰及販售牛肉為業，在保安市場也有攤位，民國109年至114年間於帳戶支出金額高達8億多元，又以自己或借用家人、員工名義向銀行借款4000多萬元；林女償還銀行借款，卻未清償稅款。

台南分署昨天拘提林女到案，訊後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，移送台南地院聲請管收獲准，再送往台南看守所附設管收所。（編輯：李亨山）1140523