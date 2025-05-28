苗栗看守所端午訂單逾6萬顆 客家粽飄香越高牆

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗看守所自營作業工場培養收容人一技之長，其中生產傳統客家粽因用料實在、價格便宜，向來是熱銷商品，端午節將至，開放訂購不到1週即爆單喊停，已賣出6萬餘顆。

法務部矯正署苗栗看守所秘書吳聰汝今天告訴中央社，今年端午節檔期訂單應接不暇，共賣出6萬700顆，為順利出貨，工業電扇持續賣力地旋轉，17名收容人揮汗如雨包著肉粽，因訂單龐大，曾經1天最高包出4000顆，戒護主管也協助收容人控管品質。

苗栗看守所表示，所內自營商品自創品牌「悟桐軒」，以桂竹葉包裹肉粽，每顆肉粽鋪著客家菜脯、新社香菇及國產優質豬肉片，餡料爆香提味增加不可或缺的蝦米，胡椒粉更是請中藥行獨家調配的秘方比例，每顆僅售價新台幣25元，成為熱銷人氣商品。

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吳聰汝指出，今年端午節檔期客家肉粽開放訂購不到1週即爆單喊停，後續訂購者約需等到8月才能出貨；除了傳統客家粽，「悟桐軒」手工水餃、水晶餃、煎餃等也都是熱門產品。

苗栗看守所表示，訂單旺季雖然忙碌，但收容人在完成訂單後，獲得滿滿成就感，不僅培養一技之長，學習到小吃餐飲相關技巧知識，也有勞作金收入應付所內生活所需，不必再請家裡資助，讓家人感到欣慰。（編輯：戴光育）1140528