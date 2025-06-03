竹山清潔隊員勸民眾分類垃圾遭辱罵 告妨害公務

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）竹山鎮清潔隊收運垃圾見民眾未確實分類，隊員勸導反遭辱罵，甚至意指找民代施壓，隊員提告妨害公務等，清潔隊今天說，對情緒失控行為依法處理，維護第一線人員尊嚴與安全。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市意願協助處理，全縣堆積27萬公噸垃圾，各鄉鎮市落實資源回收減少垃圾量，但仍有民眾不配合，南投市公所垃圾車先前因含約20公斤資收物，遭外縣市焚化廠整車退運，近日又有竹山鎮清潔隊員勸導民眾落實分類遭痛罵三字經。

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根據影片，清潔隊員日前沿路收垃圾時，發現一名男子未依規定分類，清潔隊員勸導請男子帶回垃圾做好分類再丟，但男子突然暴怒，大聲、多次罵三字經，並意指要找地方民代施壓讓隊員「沒工作」，甚至腳踹垃圾車，隊員事後向南投縣警察局竹山分局報案提告妨害公務、妨害名譽等，並依員警要求將影片轉成逐字稿。

竹山鎮公所清潔隊長黃錦杰今天接受媒體聯訪表示，隊員收運垃圾時勸導做好分類，卻遭某不理性民眾辱罵，籲請鎮民做好分類，讓垃圾順利外運，而不被焚化廠退運，甚至被罰款，垃圾遭退運後，清潔隊需派很多人力做二次分類，讓隊員更加辛苦。（編輯：謝雅竹）1140603