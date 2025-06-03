4月大男嬰嗆奶窒息亡 保母超收疏於照護遭判刑9月

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣竹北市李姓保母違規超收托育嬰幼兒，卻疏於注意照護安全，造成未滿4個月男嬰嗆奶窒息身亡，新竹地院將李女依過失致死罪判處9月徒刑。可上訴。

新竹地方法院判決書指出，李女從92年起持有保母證照，在竹縣竹北市住處從事托育，前年8月已照顧3名未滿2歲幼兒，卻仍接托楊男夫妻的雙胞胎子女，違反托育人數上限規定，恐難兼顧幼兒安全。

判決書指出，李女於前年8月3日中午前餵奶後，將男嬰趴睡於嬰兒床上，便轉而餵食其他幼童，後來發現男嬰無動靜、嘴唇發紫，立即撥打119並實施CPR，送醫後仍因嗆奶窒息急救無效死亡。

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法官審酌，李女明知男嬰未滿4個月，需全天照看，且無法自行翻身，若趴睡恐有窒息風險，且男嬰有感冒與多痰症狀，李女理應提高警覺，隨時觀察並妥善照護，以防嗆奶或窒息。

法官表示，李女從事保母超過20年，卻超收托育幼童且疏於注意安全，過失行為造成男嬰死亡，男嬰父母承受極大悲痛，雖李女有意賠償新台幣300萬元，但雙方因賠償金額差距過大而未達成和解，將李女依過失致死罪判刑9月。可上訴。（編輯：方沛清）1140603