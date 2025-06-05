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新竹酒駕男撞死行人肇逃 二審改判3年10月

2025/6/5 14:41
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（中央社記者劉世怡台北5日電）新竹陳姓男子涉酒駕撞死行人後肇逃，一審判4年。二審今天認定酒駕致死罪，一審減刑卻判法定最低刑3年有違誤，改判2年10月，肇逃罪仍2年，應執行3年10月徒刑。可上訴。

判決指出，陳姓男子在民國113年2月16日酒後開車，沿著新竹市北區經國路1段由西往東方向行駛，行經經國路1段與光華街的交岔路口時，剛好有林姓路人沿行人穿越道闖越紅燈，陳男因酒後注意能力降低，未充分注意車前狀況，不慎撞擊林姓路人後，未留在現場查看而駕車逃逸。林姓路人傷重送醫救治，仍於隔天死亡。

一審新竹地方法院國民法官法庭審酌陳男與死者家屬和解等，酒駕致死罪部分，依刑法第59條規定減刑，判刑3年，另肇事逃逸罪判刑2年，應執行4年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審合議庭今天表示，陳男被控酒駕致死罪部分，撤銷改判2年10月，肇事逃逸罪駁回上訴，仍判2年，應執行3年10月徒刑。可上訴。

二審指出，酒駕致死罪本刑為「3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金」，一審既然依刑法第59條規定減刑，即應量處法定最低刑3年以下的刑度，卻判刑3年，明顯有違誤，此部分撤銷改判2年10月。（編輯：吳素柔）1140605

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