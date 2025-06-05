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3台灣人攜帶19支疑似詐騙用手機入境 泰國機場被捕

2025/6/5 15:46（6/5 16:02 更新）
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泰國警方6月3日在曼谷的蘇凡納布機場查獲3名台灣人企圖偷運19支手機入境泰國，追查後發現這些手機內的銀行帳號與多起詐騙案受害人所提供的帳號一致。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓傳真 114年6月5日
泰國警方6月3日在曼谷的蘇凡納布機場查獲3名台灣人企圖偷運19支手機入境泰國，追查後發現這些手機內的銀行帳號與多起詐騙案受害人所提供的帳號一致。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓傳真 114年6月5日
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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）泰國警方近日逮捕3名企圖攜帶19支手機入境泰國的台灣人，追查後發現這些手機使用的銀行帳號，與多起詐騙案受害人報案所提供的帳號一致，泰國警方將和台灣警方合作，追緝更多涉案人員。

泰國移民局今天舉行記者會，指出6月3日移民局接獲蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）海關人員及觀光警察通報，在蘇凡納布機場行李掃描區查獲3名台灣人企圖偷運19支手機入境泰國。

泰國警方初步檢查行李時，發現這19支手機與泰國國內詐騙案件有關，手機內所查得的銀行帳號資訊與多起受害人在泰國線上警察（Thai Police Online）系統報案所提供的詐騙帳號一致，這些案件在多個地區已立案調查。

泰國移民局指出，這個詐騙集團手法主要為網路購物詐騙、虛假線上儲值以及虛擬換匯詐騙等，受害人在匯款後沒有收到商品或無法完成儲值服務，受害者遍及泰國多個區域，初步估算損失金額已超過數10萬泰銖。

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根據移民局資料庫，這3名台灣人從未入境泰國，警方深入調查後發現他們在台灣皆有犯罪前科，涉及詐欺、洗錢及賭博等罪行。

泰國警方將和台灣警政署刑事局合作，持續擴大追查此案的資金流向，並追緝更多涉案人員，目前3人已移交給泰國移民局依法辦理，並將通報案發地警方依法偵辦後續事宜。（編輯：陳慧萍）1140605

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泰國警方6月3日在曼谷的蘇凡納布機場查獲3名台灣人企圖攜帶19支疑似詐騙用手機入境泰國。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓傳真 114年6月5日
泰國警方6月3日在曼谷的蘇凡納布機場查獲3名台灣人企圖攜帶19支疑似詐騙用手機入境泰國。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓傳真 114年6月5日
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