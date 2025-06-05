3台灣人攜帶19支疑似詐騙用手機入境 泰國機場被捕

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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）泰國警方近日逮捕3名企圖攜帶19支手機入境泰國的台灣人，追查後發現這些手機使用的銀行帳號，與多起詐騙案受害人報案所提供的帳號一致，泰國警方將和台灣警方合作，追緝更多涉案人員。

泰國移民局今天舉行記者會，指出6月3日移民局接獲蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）海關人員及觀光警察通報，在蘇凡納布機場行李掃描區查獲3名台灣人企圖偷運19支手機入境泰國。

泰國警方初步檢查行李時，發現這19支手機與泰國國內詐騙案件有關，手機內所查得的銀行帳號資訊與多起受害人在泰國線上警察（Thai Police Online）系統報案所提供的詐騙帳號一致，這些案件在多個地區已立案調查。

泰國移民局指出，這個詐騙集團手法主要為網路購物詐騙、虛假線上儲值以及虛擬換匯詐騙等，受害人在匯款後沒有收到商品或無法完成儲值服務，受害者遍及泰國多個區域，初步估算損失金額已超過數10萬泰銖。

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根據移民局資料庫，這3名台灣人從未入境泰國，警方深入調查後發現他們在台灣皆有犯罪前科，涉及詐欺、洗錢及賭博等罪行。

泰國警方將和台灣警政署刑事局合作，持續擴大追查此案的資金流向，並追緝更多涉案人員，目前3人已移交給泰國移民局依法辦理，並將通報案發地警方依法偵辦後續事宜。（編輯：陳慧萍）1140605