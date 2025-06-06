男直播主凌晨超商狂奔躺地 士院裁罰3000元

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）葛姓男直播主日前在北市一間超商直播，多次躺臥地上、店內奔跑，並把麵條掛臉上，警方依違反社維法函送。士院簡易庭認為葛男藉端滋擾公司行號，處罰鍰3000元，可抗告。

士林地方法院簡易庭裁定書指出，葛姓男直播主在社群平台「抖音」擁有近2萬多名粉絲追蹤，今年5月3日凌晨3時許，在台北市大同區一間超商進行網路直播。

葛男於直播過程中，為製造誇張效果，先後躺臥地板、四腳朝天、在店內奔跑，並將泡麵麵條放入養樂多瓶內或掛置至臉上，藉此吸引粉絲注意。

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葛男的直播畫面，被網友轉傳至臉書（Facebook）社團，引發議論。事後遭警方依違反社會秩序維護法，函送士林地院。

法官審理後認為，葛男行為滋擾店家營業，已構成藉端滋擾公司行號，依違反社會秩序維護法第68條第2款行為，日前裁定處罰鍰新台幣3000元，可抗告。（編輯：吳素柔）1140606