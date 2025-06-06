第三方支付業者易沛涉洗錢逾47億 18人16公司遭訴

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（中央社記者林長順台北6日電）第三方支付業者易沛網路科技涉嫌為非法博弈集團洗錢，金額超過新台幣47億元。台北地檢署今天偵查終結，依組織、洗錢、違反期貨交易法等罪，起訴易沛等16家公司及易沛總經理明仁宇等18人。

檢方指出，易沛公司是以第三方支付業為主要營業項目，並取得數位發展部數位發展署第三方支付服務機構能量登錄的業者，而明仁宇為易沛公司總經理及實際負責人，陳子瀅、姚喜樂分別為易沛公司的財務主管、特助，簡軒揚則為易沛公司的資訊人員。

檢方表示，明仁宇為增加易沛公司代收付額度，與友人鄭凱文及湯詠為、簡嘉宏配合，設立台達公司、全盛公司、博星公司、戲城公司、新遞公司、鑫秝喨公司等公司作為金流通道商，向歐買尬公司申請虛擬帳號、繳費代碼提供給易沛公司使用。

另外，明仁宇、鄭凱文等人另設立台易通公司、月畔森公司、金志展公司、國銳公司、煒星公司、晨光公司、聚德公司、興礦公司等作為易沛公司的特約商店，但實際經營非法博弈娛樂城及地下期貨交易平台。

檢方調查，這些非法博弈娛樂城及地下期貨交易平台則透過易沛公司取得金流通道商向歐買尬公司申請的虛擬帳號或繳費代碼後，將虛擬帳號或繳費代碼提供予非法博弈娛樂城及地下期貨交易平台的賭客、投資人入金，將賭客的賭資及地下期貨交易款項，偽裝為特約商店販售遊戲點數等商品所得的款項。

檢方查出，出金則使用特約商店或配合的公司以銀行設定批次轉帳方式，將賭客及地下期貨交易人所欲提領的款項匯入指定帳戶內，部分款項則由旗下員工以提領鉅額現金方式領出，以此方式為非法博弈集團洗錢金額達47億5702萬1126元，為地下期貨業者收受入金達7億938萬1684元。

北檢今天依組織犯罪條例、洗錢防制法、刑法賭博罪、期貨交易法等罪起訴明仁宇等18名被告及易沛、全盛、博星、戲城、台達、新遞、鑫秝喨、月畔森、台易通、微星、國銳、煒星、興礦、聚德、晨光、金志展等16家公司。

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檢察官並求處明仁宇8年徒刑、陳子瀅7年徒刑、姚喜樂6年徒刑，並請法院宣告沒收洗錢金額、易沛公司帳戶內4038萬2951元，以及明仁宇因此賺取的手續費4373萬1221元。

檢方指出，因本案犯罪組織龐大，為清查是否尚有組織成員與本案被告共犯洗錢等罪嫌，檢察官另外分案偵辦。（編輯：謝雅竹）1140606