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移民署公布副署長 主任秘書謝文忠陞任

2025/6/6 17:48
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（中央社記者劉建邦台北6日電）移民署今天表示，內政部核定副署長由主任秘書謝文忠陞任，主任秘書由國境事務大隊大隊長林澤謙陞任。

移民署發布新聞資料指出，2名新任高階主管都具豐富行政經驗且資歷完整，非常嫻熟國境安全及人流管理等業務，上任後可持續發揮專業及經驗，協助署長林宏恩推動各項工作，擘劃施政願景。

移民署表示，新副署長謝文忠為中央警察大學國境警察學系畢業，國立中正大學犯罪學博士，歷練警政、海巡機關，在移民署成立時就調任服務至今，歷任國際事務組組長、南區事務大隊大隊長等重要職務，學經歷豐富，處事沈穩內斂。

移民署指出，新主任秘書林澤謙為中央警察大學公共安全學系畢業，國立政治大學行政管理碩士，歷任秘書室主任、入出國事務組組長、北區事務大隊大隊長等重要職務，內外勤歷練豐富。

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移民署前署長鐘景琨基於家庭考量，申請於4月中旬提前退休，由副署長林宏恩暫代，5月29日真除、到任。移民署6月3日舉行新任署長布達及宣誓典禮，由內政部長劉世芳主持，包括內政部政務次長馬士元等都到場致意。

林宏恩當時致詞時說，對於未來可能遭遇困難，除會一起打拚，並以紀律凝聚團隊、節勞提升效能、科技開拓前瞻、溫暖厚植信任，讓移民署不只守住國門，更守住人民的安心與國家的安全。（編輯：林恕暉）1140606

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移民署長林宏恩布達 劉世芳勉擘劃新局守護台灣林宏恩真除移民署長 5/29正式到任
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