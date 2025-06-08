台南男子疑酒醉亂踹車遭毆 警逮涉動手車主友人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南林姓男子今天凌晨到舞廳消費後，離開時疑因酒醉腳踹停放在舞廳門口自小客車，車主友人上前理論爆發肢體衝突，警方獲報到場將動手打人的廖姓男子壓制逮捕，並將林男送醫。

台南市政府警察局第四分局凌晨2時許接獲通報，指稱在安平區台南大舞廳外有民眾糾紛，隨即通報線上警力前往處理，將涉嫌動手打人的廖姓男子壓制逮捕，受傷林男則由消防局救護車送往成大醫院治療。

警方初步調查發現，55歲林男疑因酒醉在舞廳消費後準備離開時，用腳踹停在舞廳門口旁的1輛自小客車，車主友人36歲廖男見狀上前理論，林男疑似先推廖男一把，廖男便回手毆打林男，警方於現場將廖男帶返安平派出所調查並製作筆錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，經調閱監視器後發現，現場另一名54歲呂姓男子在過程中也曾對林男動手，經聯繫後於清晨5時到案，另外，車子被踹的車主蕭姓女子未參與肢體衝突，經警方通知到派出所製作關係人筆錄，暫不對林男提出毀損告訴。

警方指出，初步清查涉案人員無幫派背景，彼此均不熟識，待林男出院後將盡速通知至派出所製作筆錄，全案依涉刑法傷害罪及社會秩序維護法第87條偵辦。（編輯：黃名璽）1140608