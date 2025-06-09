台共產黨正、副主席被控收中資介選 一審判無罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北9日電）台灣人民共產黨主席林德旺、副主席鄭建炘被控收受中國資助介選，由鄭建炘參選台北市議員，北檢依反滲透法等罪起訴，北院認為，鄭男當時尚未公告為候選人，判處林男、鄭男無罪，可上訴。

北檢起訴指出，林德旺曾任國民黨中央委員及大陸台商黨代表，民國95年頻繁往返兩岸經商，先後設立數個兩岸交流團體，105年遭國民黨開除黨籍，改以無黨參選台南立委失利，隔年成立台灣人民共產黨並任黨主席迄今。

檢方調查，林德旺為求中國資助經商，106年起以台灣人民共產黨主席身分，在中國接觸多名國台辦政黨局、國務院台灣事務辦公室等官員。林德旺多次邀請國台辦官員赴台，或由他率團赴中接受招待。

檢方查出，林德旺於107年間受國台辦官員指示參選台南市議員，111年提名副主席鄭建炘參選台北市議員。

檢方指出，林德旺於競選期間收受國台辦提供的新台幣3萬元、美元1萬元及4700劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗原試劑，並於美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時辦理20多場陳抗，事後發放每名走路工500元與抗原試劑未遂。

檢方認為，林德旺、鄭建炘被滲透期間長達10餘年，到案後矢口否認犯行，避重就輕，犯後態度不佳，依違反公職人員選舉罷免法、反滲透法、醫療器材管理法，起訴林男、鄭男及進口中國製試劑的余聲洪，並建請法院對林男、鄭男從重量刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北地方法院指出，林德旺、鄭建炘於111年間從事陳抗及選舉造勢活動時，鄭建炘尚未經公告發布為「候選人」，2人均無違反公職人員選舉罷免法第45條規定，無法依反滲透法第4條第2項規定處罰。

北院表示，此案進口抗原試劑部分，因符合衛生福利部食品藥物管理署公告，林德旺、鄭建炘、余聲洪無從依醫療器材管理法意圖供應而未經核准擅自輸入醫療器材罪處罰。發送抗原試劑部分，則無從認定與選舉有關，也不構成預備行賄罪，因此判決3人無罪。可上訴。（編輯：戴光育）1140609